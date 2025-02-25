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В ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников

УВКПЧ ООН следит за сообщениями о мобилизации священников на Украине
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Информация о принудительной мобилизации двух священников Украинской православной церкви в Житомирской и Винницкой областях в конце февраля находится в поле зрения управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел в беседе с РИА Новости.

«Мы знаем об упомянутых случаях и следим за ними», — отметила она.

Троссел подчеркнула, что управление ООН по правам человека регулярно публикует отчеты о праве на свободу вероисповедания на Украине, включая ситуацию с УПЦ.

23 февраля издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря Андрея Бацула. Предположительно, он находится в учебном центре Вооруженных сил Украины. Аналогичная ситуация произошла в Житомирской области, где был мобилизован местный священнослужитель. Его также направили в учебную часть.

На следующий день Служба безопасности Украины объявила о задержании двух настоятелей храмов УПЦ в Житомирской и Винницкой областях. По данным СБУ, священнослужители подозреваются в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и распространении антисемитских высказываний. В сообщении утверждается, что один из клириков «в своих публикациях унижал честь и достоинство представителей еврейской общины». Доказательства или примеры нарушений не приведены.

Ранее в ВСУ пожаловались на ход мобилизации из-за переговоров по Украине.

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