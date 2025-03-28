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В Мьянме и Таиланде произошли мощные землетрясения

В Бангкоке предупредили местных и туристов о возможных повторных землетрясениях

В Мьянме произошли два землетрясения магнитудой 7,3 и 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологов.

Первые толчки имели магнитуду 7,3 с очагом на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

После этого метеорологический департамент Таиланда предупредил о возможных повторных подземных толчках. Согласно информации департамента, «афтершоки могут произойти до трех часов дня» (11:00 мск — прим. ред.). В департаменте призвали граждан проявлять осторожность и оставаться на улице.

За этим заявлением последовало новое землетрясение магнитудой 6,4.

Как писало агентство Associated Press, в Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения. В публикации говорилось, что толчки продолжались около 10 минут.

По данным Telegram-канала Mash, в результате землетрясения в городе обрушилось недостроенное высотное здание. Журналисты отметили, что столб пыли было видно из разных точек города, о пострадавших неизвестно.

Ранее у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.

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