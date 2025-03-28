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Главу отдела аренды минимущества Татарстана уволили

Главу отдела аренды минземимущества Татарстана Аминова уволили с утратой доверия
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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Главу отдела аренды министерства земельного имущества Татарстана Ильшата Аминова уволили с утратой доверия. Об этом заявила помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова, передает РБК.

«Вопреки установленным запретам, бывший госслужащий занимался предпринимательской деятельностью посредством участия в управлении коммерческой организацией, учредителем и руководителем которой является его мать», — сообщила Гайнутдинова.

По ее словам, Аминов сознательно утаивал эту информацию от министерства, чтобы не терять возможность заключать и сопровождать договоры аренды государственного имущества с организацией своей матери.

Аминов был задержан еще в середине декабря 2024 года по подозрению в мошенничестве в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

До этого вице-мэра Красноярска Войцеховского уволили в связи с утратой доверия.

Ранее в Крыму главу города сняли с должности в связи с утратой доверия.

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