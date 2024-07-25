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В Крыму главу города сняли с должности в связи с утратой доверия

Mash: главу Красноперекопска сняли с должности из-за утраты доверия

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krp.rk.gov.ru

Главу Красноперекопска Вадима Хомина сняли с должности в связи с утратой доверия, а его заместителя Эдема Абдукадырова — за взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации канала, Абдукадыров «брал деньги для себя и начальника».

Вопрос о снятии Хомина с должности поднял накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как он сообщил в своем Telegram-канале, решение рассматривалось вместе с депутатами городского совета Красноперекопска. Причиной для снятия Хомина с должности, по словам Аксенова, стала утрата доверия.

17 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина. Ему предъявили обвинение в растрате более 200 миллионов рублей.

19 июля бывшего главу подмосковной Шатуры арестовали на два месяца. Он будет находиться под стражей до 17 сентября 2024 года.

Во время судебного заседания Артюхин не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Бывший глава Шатуры возражал против требований прокуратуры о заключении его под стражу и просил суд вместо этого отправить его под домашний арест.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.

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