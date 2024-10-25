Вице-мэра Красноярска отправили в отставку из-за утраты доверия

Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку из-за утраты доверия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города», — отмечается в сообщении.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов рассмотрела дело Войцеховского и рекомендовала уволить чиновника с должности «в связи с утратой доверия».

Об отставке Telegram-каналы писали еще 22 октября, однако мэрия не подтверждала эти данные.

До этого исполняющего обязанности главы Томского района Томской области уволили за назначение премий самому себе в размере 2,2 млн рублей. Правоохранители выяснили, что муниципальный служащий на протяжении 2023 года премировал себя на 200 тыс. рублей ежемесячно.

20 октября стало известно, что экс-главу банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении трех миллиардов рублей, которые он выдал в качестве кредита собственной кипрской фирме. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера.

Ранее на Урале 13 депутатов и чиновников отстранили от должностей.