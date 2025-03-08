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В Киево-Печерской лавре завалился золотой крест

В Киеве спасатели сняли завалившийся крест на башне храма Киево-Печерской лавры
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ДСНС Киев

В Киеве на башне храма на территории Киево-Печерской лавры завалился крест, передает «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Там уточнили, что речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами.

«В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели», — сообщили в ГСЧС.

Там уточнили, что его сняли при помощи автоколенчатого подъемника. Для этого спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали провод и спустили его на землю.

В прошлом апреле на площади перед собором апостола Петра в Ватикане во время пасхальной службы на площади, которую проводил папа Франциск, из-за порыва ветра произошло падение огромной иконы Христа, находившейся в алтаре. Она упала всего в нескольких метрах от понтифика, и ее немедленно поставили на место два служителя. Как писала Il Messaggero, этот инцидент уже рассматривается как некий «знак», который, по мнению некоторых, указывает на неудачливое папство Франциска.

Ранее украинский шеф-повар устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре.

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