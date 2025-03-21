Названы самые популярные регионы России для отдыха в апреле

Краснодарский край стал самым популярным российским регионом у туристов, которые планируют отдых в апреле 2025 года. Это показало исследование аналитиков «Яндекс Путешествий», с результатами которого ознакомился RT.

«Здесь средняя цена за ночь в отелях — 7,9 тыс. рублей. Путешествие сюда начинают планировать в среднем за 71 день, а останавливаются на три дня», — говорится в исследовании.

Кроме того, в список востребованных в середине весны вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и область, Калининградская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Ярославская область, Республика Дагестан и Республика Крым. В числе самых популярных городов для отдыха в апреле оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань и Калининград.

Туроператоры до этого сообщали, что россияне для летнего отдыха все чаще выбирают Китай. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, спрос на летние туры в Китай по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. В этом году Китай вошел в пятерку самых популярных выездных направлений для раннего бронирования на летний сезон у туроператора «Русский экспресс».

Ранее стало известно, как повлияют протесты в Турции на планы российских туристов.