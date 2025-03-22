«Ведите себя вежливо»: кореевед Ланьков дал советы туристам при посещении КНДР

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков рассказал «Газете.Ru», что за нарушение правил при посещении Северной Кореи туристов не станут сажать в тюрьму, максимум — депортируют на родину. По его словам, это одна из самых безопасных стран для поездок, в которой достаточно не делать ничего «вызывающего».

«Я думаю, мало стран в мире, в которых туристы находятся в такой же безопасности, как в Северной Корее, особенно туристы российские и особенно сейчас. Не надо думать, что за какие-то прегрешения вас сразу потащат в кутузку. Даже если вы сделаете что-то очень неприятное для принимающей стороны и, скажем прямо, очень глупое и неуместное, скорее всего, вас просто отправят при первой же возможности на родину и в Северную Корею больше никогда не пустят. Это максимум того, что с человеком может случиться. Однако у меня возникает вопрос: а зачем такие приключения? Для того, чтобы действительно создать такие проблемы, нужно делать что-то вызывающее. Я очень надеюсь, что наши туристы не начнут, например, срывать портреты северокорейских руководителей или лозунги или вообще вести себя как-то вызывающе. Это просто хамство», — сказал он.

Ланьков подчеркнул, что правила поведения в стране озвучивают при въезде в Северную Корею, поэтому туристы должны уважать местные взгляды и идеологию.

«Человек, который едет в Северную Корею, должен понимать, что он едет в страну, которая не ад и не рай — это очень специфическая страна с жестким полицейским режимом, в которой существует определенная всепроникающая идеология. Верит в нее рядовой кореец или нет — это вопрос другой, и туриста это по большому счету касаться не должно, может только как любопытство. Но вести себя надо так, как, пожалуй, стоит вести себя в религиозной стране. Условно говоря, приехав в какую-то мусульманскую страну, вы же не станете непристойно вести себя в мечети. Это не означает, что вы неожиданно уверовали в Аллаха и Коран, но это означает, что вы просто нормальный вежливый человек, уважающий взгляды других. Практически все правила поведения будут сообщены и их реально сообщают нашим туристам при въезде. Правила эти меняются, зависят все от времени, от группы. В общей форме попросят не покидать самостоятельно гостиницу. Причем это правило, видимо, не будет относиться к некоторым курортным зонам, где гулять будет разрешено в пределах очерченных и огороженных. Наверное, попросят не фотографировать военных и военные объекты, что вполне нормально. Конечно, это излишняя осторожность в век спутников, но тем не менее вполне понятное правило. Попросят не фотографировать памятники вождям таким образом, чтобы они попадали в кадр только частично — ноги, только рука, и были бы перекошены и попали бы в кадр с искаженными пропорциями. Это понятно, речь идет фактически о религиозных объектах, если хотите, изображениях святых и об иконах в стране, где часть населения искренне глубоко верующая, а часть — таковыми вынуждена притворяться», — пояснил он.

Ланьков добавил, что в Северной Корее «хорошие источники, очень красивые горы, море», но ехать туда нужно только при готовности «не хамить». Он уточнил, что неверные действия туристов могут подставить под удар сотрудников, которые за ними «надзирают».

«Если вы не соблюдаете правила, то ничего особого с вами не случится, вам в худшем случае потреплют нервы. Но зачем это делать, я не понимаю. Если вы хотите кому-то хамить, зачем вам идти в дом к человеку, которому вы хотите нахамить? Если вас приглашает человек, физиономию которого вы видеть не можете и взглядами которого на что угодно — от политики до выращивания котят — вы не согласны, то зачем вы туда идете? А раз уже пошли, то ведите себя минимально вежливо в соответствии с нормальными правилами. Если не слишком большое прегрешение, вас просто вежливо попросят больше так не поступать. Я не вижу смысла здесь устраивать какие-то театральные бунты, которые абсолютно не изменят ситуацию к лучшему. Учтите, что люди, которые за вами надзирают, эти вот милые девочки из туристических агентств и суровые парни из спецслужб, в случае каких-то серьезных проколов с вашей стороны будут за это отвечать. Вы-то уедете к себе домой и что-нибудь напишете у себя в блоге, а у людей будут неприятности за то, что они не отпрофилактировали ваши действия. Будьте готовы, что это будет очень специфический опыт, вы будете постоянно под контролем, но вы будете в безопасности», — заключил он.

В феврале 2024 года первая за пять лет группа российских туристов, состоящая из 100 человек, отправилась на отдых на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР. Стоимость поездки составляла $750, в нее были включены въездная туристическая виза, перелет и размещение в четырех- и пятизвездных отелях.

Глава туристической компании «Восток Интур» Инна Мухина заявляла, что россияне остались довольны туром и хотят его повторить.

На данный момент на сайте турфирмы доступно восемь туров с различными программами на апрель, и десять — на май.

Ранее русский турист рассказал, что столкнулся с «соусом запретов» в КНДР.