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В Ростовской области подавили украинский беспилотник

Слюсарь: средства РЭБ подавили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские военные подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе», — написал он.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 24 марта Ростовская область подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированный налет беспилотников. В результате операции были уничтожены БПЛА в нескольких районах, включая Аксайский, Октябрьский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Зерноградский и Мясниковский, а также в Новошахтинске и на подходах к Ростову. Пострадавших и разрушений на земле не было зафиксировано.

В ночь на 22 марта в регион также попал под удар украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме на Горсоветской улице были повреждены 16 квартир, пострадали два человека. Дрон протаранил их квартиру на 17-м этаже в жилищном комплексе «Свобода». Пострадали мужчина и женщина, их посекло осколками от окон. В городе ввели режим ЧС почти сразу после атаки дронов, потом его действие расширили еще на три района области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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