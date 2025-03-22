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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории пострадавшего от атаки БПЛА дома
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе Ростова-на-Дону, где в результате ночной атаки был поврежден дом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В ночь на 22 марта в Ростовской области отбивали атаку украинских беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что атаке подверглись Ростов-на-Дону и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы.

В Ростове в многоэтажном доме на улице Горсоветская повреждения получили фасад и шесть квартир. В результате атки были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, рассказал Слюсарь. Губернатор добавил, что пострадали два человека. В Сальске из-за падения дрона в магазине разбилось остекление.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник публиковал видео с последствиями атаки беспилотника на многоквартирный дом.

Ранее в СК РФ назвали организаторов атак БПЛА на регионы.

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Атаки БПЛА на Россию
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