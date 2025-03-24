ВСУ атаковали Ростовскую область

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате операции были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в нескольких районах, включая Аксайский, Октябрьский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Зерноградский и Мясниковский, а также в Новошахтинске и на подходах к Ростову. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее Алаудинов оценил потери ВСУ на всей линии фронта.