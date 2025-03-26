В Нижнем Новгороде мужчина поджег станцию провайдера по заданию незнакомцев

Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте в отношении жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в поджоге базовой станции мобильного провайдера. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 10 марта 30-летний житель Нижнего Новгорода пытался сжечь климатическую станцию мобильного провайдера. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. Мужчина купил бензин на одной из АЗС , облил им оборудование и поджег.

Подозреваемого задержали, полицейским он рассказал, что в мессенджере с ним связался неизвестный, который предложил совершить преступление за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, ему могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее неизвестные пытались сжечь вышку связи недалеко от аэропорта Домодедово.