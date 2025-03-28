Над Энгельсом звучат взрывы

SHOT: местные жители сообщают о взрывах в воздухе над Энгельсом

Местные жители сообщают о взрывах в воздухе над Энгельсом. Их цитирует Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы рассказали SHOT, что минимум 4 взрыва были слышны около 4:05. Предварительно, сработала система ПВО над городом. Видны яркие вспышки в небе и слышна автоматная стрельба. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — передает издание.

Также уточняется, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале опубликовал предупреждение об угрозе атаки украинских беспилотников.

До этого жители Воронежской области также сообщали о взрывах над городом Россошь.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Ранее регионы России меньше чем за час атаковали 28 дронов ВСУ.