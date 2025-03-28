Спасатели пешком направились на поиск попавших под лавину на Колыме туристов

МЧС: вертолет не может долететь до попавших под лавину на Колыме туристов

Погодные условия и скалистая местность не позволили вертолету подлететь близко к попавшим под лавину в Магаданской области туристам, заявили в главном управлении МЧС России по региону. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что вертолет МИ-8 ведомства вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия утром 28 марта. В связи с погодными условиями он не долетел 5 км до нужной точки.

Спасатели МЧС высадились и направляются для поиска и эвакуации пострадавших пешком, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.

По данным ведомства, после схода лавины один человек был травмирован и еще один остался невредимым, однако спасти еще четырех участников находившейся на перевале группы не удалось.

Перед этим сообщалось, что в Ягоднинском районе Магаданской области попала под внезапный сход лавины команда из шести альпинистов. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.