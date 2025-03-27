МЧС эвакуирует туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня»

МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины в Магадане

МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, после схода лавины один человек был травмирован и еще один остался невредимым, однако спасти еще четырех участников находившейся на перевале группы не удалось.

«По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из 8 спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Перед этим сообщалось, что в Ягоднинском районе Магаданской области попала под внезапный сход лавины команда из шести альпинистов. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.