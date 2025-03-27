Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавина накрыла группу туристов в Магаданской области

112: лавина сошла на группу туристов в Магадане, троих человек спасти не удалось
close
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области сошла лавина, которая накрыла туристическую группу. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По информации канала, трагедия случилась в Ягоднинском районе. Состоящая из шести человек команда попала под внезапный сход лавины. Троих участников похода спасти не удалось. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

21 февраля на фоне схода еще одной лавины в Дагестане 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Движение транспорта было временно приостановлено на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Обильные снегопады также вызвали перебои в энергоснабжении региона, известного значительной изношенностью электросетей.

19 февраля февраля лавина сошла в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под снег. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

Ранее в Альпах 50-летний лыжник спустил лавину, уехал с ней на 300 метров, но выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами