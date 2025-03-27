Лавина накрыла группу туристов в Магаданской области

112: лавина сошла на группу туристов в Магадане, троих человек спасти не удалось

В Магаданской области сошла лавина, которая накрыла туристическую группу. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По информации канала, трагедия случилась в Ягоднинском районе. Состоящая из шести человек команда попала под внезапный сход лавины. Троих участников похода спасти не удалось. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

21 февраля на фоне схода еще одной лавины в Дагестане 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Движение транспорта было временно приостановлено на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Обильные снегопады также вызвали перебои в энергоснабжении региона, известного значительной изношенностью электросетей.

19 февраля февраля лавина сошла в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под снег. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

Ранее в Альпах 50-летний лыжник спустил лавину, уехал с ней на 300 метров, но выжил.