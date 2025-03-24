В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

В Петропавловске-Камчатском лавина с Петровской сопки сошла на автодорогу

На дорогу в центре Петропавловска-Камчатского с Петровской сопки сошла лавина, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как сообщили в ведомстве, это произошло ночью на автодороге по улице Набережной.

«Точный объем неизвестен, но небольшой. Людей и автомобилей в зоне схода снега не было», — уточнили в МЧС.

Там добавили, что движение по этому участку трассы уже открыто.

В Петропавловске-Камчатском за последние два дня снега выпало больше, чем за всю зиму. Глава городского округа Евгений Беляев сообщил о сложной ситуации на улицах, которые расчищают в круглосуточном режиме более 100 единиц техники. По его словам, обеспечить проезд по магистральным дорогам пока полностью не удалось: где-то дороги прочищены в одну колею, где-то то, что техника проходила, закрыли снежные массы. Чиновник призвал всех работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а местных жителей — отказаться от использования личного транспорта, который может осложнить работу снегоуборочной техники. Он выразил уверенность, что через некоторое время с ситуацией удастся справиться.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.