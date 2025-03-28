Путину доложили о ситуации на Северном морском пути

Навигация по Северному морскому пути не увеличится в ближайшие десятилетия. Об этом президенту России Владимиру Путину заявили на докладе на заседании во вновь созданном штабе морских операций, передает ТАСС.

Уточняется, что по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, вплоть до 2050 года не ожидается существенного изменения ледового покрова в зимне-весенний период. Как отметил генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко, в этом году, несмотря на теплую зиму, лед не растаял ниже острова Врангеля.

«Он не растаял и послужил генератором холода и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет», — объяснил Зыбко.

По мнению Путина, решением этой проблемы могут послужить новейшие российские ледоколы проекта 10510 «Лидер».

При этом Владимир Путин напомнил, что у России самый большой ледокольный флот в мире.

Путин также отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике.