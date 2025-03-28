Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину доложили о ситуации на Северном морском пути

Штаб морских операций: навигация по Северному морскому пути не увеличится
close
Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Навигация по Северному морскому пути не увеличится в ближайшие десятилетия. Об этом президенту России Владимиру Путину заявили на докладе на заседании во вновь созданном штабе морских операций, передает ТАСС.

Уточняется, что по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, вплоть до 2050 года не ожидается существенного изменения ледового покрова в зимне-весенний период. Как отметил генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко, в этом году, несмотря на теплую зиму, лед не растаял ниже острова Врангеля.

«Он не растаял и послужил генератором холода и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет», — объяснил Зыбко.

По мнению Путина, решением этой проблемы могут послужить новейшие российские ледоколы проекта 10510 «Лидер».

При этом Владимир Путин напомнил, что у России самый большой ледокольный флот в мире.

Путин также отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами