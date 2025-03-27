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В Генконсульстве России рассказали о госпитализированных россиянах с батискафа

Генконсульство: после аварии на батискафе в больницах остаются семь россиян
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Stringer/Reuters

Семь российских граждан, включая пятерых детей, пострадавших в результате аварии с батискафом «Синдбад» в Красном море, остаются в больницах Хургады. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства России в Хургаде.

Лечащие врачи утверждают, что состояние госпитализированных россиян не вызывает опасений.

До этого сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в акватории Красного моря в Египте.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали, официально: шесть человек не выжили. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Ранее в Минэкономразвития РФ назвали организатора экскурсии на батискафе в Хургаде.

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