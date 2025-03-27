В Минэкономразвития РФ назвали организатора экскурсии на батискафе в Хургаде

Из данных туроператора следует, что отель выступил организатором экскурсии на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«На борту находилось 45 человек. Сведения о погибших и пострадавших уточняются», — заявили в министерстве.

В Минэкономразвития также отметили, что ведомство находится в постоянном контакте с консульством и туроператором после этого трагического происшествия.

До этого РИА Новости опубликовало полный список из 45 граждан РФ, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в Хургаде. По последней информации, число россиян, которые погибли при ЧП на субмарине, достигло шести человек.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.