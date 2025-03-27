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Стало известно о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы

Лебедев: суда НАТО массово заходят в порт Одессы, ВСУ что-то затевают
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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

В порту Одессы наблюдается массовое скопление судов НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) к чему-то готовятся. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, в первой половине дня порт был пустой из-за военных учений. Однако к вечеру натовские суда начали активно заходить в порт. В частности, в Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО.

«ВСУ явно что-то затевают, к чему-то готовятся», — предположил Лебедев.

Он напомнил, что одесский порт остается главными воротами Украины для получения западной военной помощи и большое скопление судов НАТО не может не настораживать.

22 марта бразильский аналитик Лукас Лейроз в своей статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico писал, что освобождение Одессы должно стать главной стратегической задачей для России. По его мнению, Одесса стала символом неспособности Киева защитить своих граждан и имеет важное историческое значение в контексте специальной военной операции на Украине. Автор подчеркивает, что взятие Одессы под контроль российской армии станет важным шагом на пути к искоренению националистического экстремизма.

До этого газета The New York Times писала, что в Киеве обеспокоены тем, что США, развивая контакты с Россией и обсуждая урегулирование конфликта на Украине, могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, включая порт Одесса.

Ранее ракетный удар поразил грузовое судно в порту Одессы.

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