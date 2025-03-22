Освобождение Одессы должно стать главной стратегической задачей для России, как утверждает бразильский аналитик Лукас Лейроз в своей статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

По его мнению, Одесса стала символом неспособности украинской стороны защитить своих граждан и имеет важное историческое значение в контексте специальной военной операции на территории Украины. Автор публикации подчеркивает, что взятие Одессы под контроль российской армии станет важным шагом на пути к искоренению националистического экстремизма.

«Неспособность сосредоточиться на Одессе стала бы серьезной ошибкой, которая поставила бы под угрозу не только военные цели России», — заявляет Лейроз.

Ранее американская газета The New York Times писала, что в Киеве обеспокоены тем, что США, развивая контакты с Россией и обсуждая урегулирование конфликта на Украине, могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, включая порт Одесса.

17 марта Белый дом сообщил, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее власти Украины прокомментировали сообщения о передаче порта Одессы России.