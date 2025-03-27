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Генконсульство подтвердило гибель шестерых россиян при крушении батискафа в Египте

Генконсульство РФ: шестеро россиян погибли при крушении батискафа в Египте
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Sindbad Club

Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило, что шестеро россиян, в числе которых двое детей, погибли в результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Красном море. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в Telegram-канале.

«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

В дипмиссии выразили соболезнования семьям и близким погибших.

В Генконсульстве добавили, что в настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам медицинских специалистов, их состояние не вызывает опасений.

До этого был опубликован полный список из 45 граждан России, которые находились на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением, в результате чего налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море.

Также сообщалось, что после инцидента погружения на прогулочных батискафах у берегов Хургады были отменены в срочном порядке.

Ранее было обнародовано последнее сообщение экипажа затонувшего батискафа Titan.

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