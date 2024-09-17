Обнародовано последнее сообщение экипажа затонувшего батискафа Titan

Экипаж батискафа Titan, который затонул при погружении в Северной Атлантике, перед крушением подал сигнал «все в порядке». Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

«По словам следователей береговой охраны США, это был один из последних сеансов связи между Titan и его кораблем, прежде чем связь была потеряна навсегда», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что данные о последнем сообщении были раскрыты в ходе начавшегося расследования федерального агентства США. Источники телеканала обратили внимание, что целью работы стало раскрытие фактов произошедшего, а также разработка рекомендаций по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Батискаф пропал в июне 2023 года. На его борту находилось пять пассажиров, которые погружались к обломкам «Титаника». Причиной трагедии стало высокое давление, возможная разгерметизация и последовавшая за ней имплозия — взрыв, направленный внутрь.

17 сентября власти США показали первые фотографии обломков батискафа Titan. Снимки, на которых видна кормовая часть затонувшей подлодки, были сделаны на четвертый день после крушения.

Ранее в США раскрыли новые подробности последних минут на борту Titan.