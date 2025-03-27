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В АТОР подтвердили, что погружения прогулочных батискафов в Хургаде отменены

АТОР: погружения прогулочных батискафов в Хургаде экстренно отменены
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almasryalyoum.com

Погружения на прогулочных батискафах у берегов Хургады отменены в срочном порядке после инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что приостановлены в том числе экскурсии и продажи билетов на них.

До этого об отмене погружений писал Telegram-канал SHOT.

Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек — пять иностранцев и один гражданин Египта — погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна. Не уточнялось, являются ли эти люди гражданами России.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.

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