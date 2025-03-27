Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного Superjet

Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«В полностью импортозамещенном облике — со всеми отечественными системами — в апреле планируется», — отметил он.

17 марта Алиханов заявил, что начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года. Разработчики уже начали проводить испытательные полеты МС-21, но пока самолет работает на двигателях зарубежного производства, добавил он.

В тот же день сообщалось, что первый испытательный полет самолета Superjet с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре прошел стабильно. В ходе полета специалисты провели оценку газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах. Самолет находился в воздухе почти 40 минут, достиг высоты до 3 километров и скорости 500 км/ч.

Ранее Алиханов на форуме NAIS назвал ошибки в строительстве самолетов недопустимыми.