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Стало известно, когда в РФ начнут летать на полностью импортозамещенных МС-21

Алиханов: начало сертифицированных полетов МС-21 запланировано на лето 2025 года
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«Мы ждем летом, конец июня — начало июля», — сказал он.

Как отметил Алиханов, разработчики уже начали проводить испытательные полеты МС-21. Но пока самолет работает на двигателях зарубежного производства.

«Сертификация — вещь комплексная. Мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас», — подчеркнул министр.

По его словам, предстоящим летом МС-21 будет летать в «полностью импортозамещенном облике». Это означает, что к тому моменту двигатели и все системы лайнера заменят на отечественные.

14 марта независимый эксперт Алексей Захаров заявил, что российские авиакомпании получат партию из 15 новых МС-21. Первые такие самолеты должны поступить на рынок в течение ближайших полутора лет. При этом специалист предупредил, что не стоит ждать быстрого завершения процесса импортозамещения в области авиации.

Ранее в Минпромторге РФ раскрыли сроки поставок первых самолетов Ту-214.

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