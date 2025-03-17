Первый полет Superjet-100 с российским двигателем сняли на видео

Первый испытательный полет самолета Superjet с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре прошел стабильно. Видеозапись опубликована в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».
«Полетное задание выполнено в полном объеме. ПД-8 показали стабильную работу», — говорится в сообщении.
В ходе полета специалисты провели оценку газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах.
Самолет находился в воздухе почти 40 минут, достиг высоты до 3 километров и скорости 500 км/ч.
С 2022 года Superjet пришлось фактически пересобирать заново, создавая новые двигатели — «сердце» самолета, добавил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
В конце февраля стало известно, что холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» завершил поставку Объединенной авиастроительной корпорации партии специализированных разрядников для перспективного регионального самолета Ил-114-300. В пресс-службе уточнили, что эти высокотехнологичные компоненты обеспечат надежную защиту бортовой электроники от воздействия молниевых разрядов и иных электромагнитных импульсов.
Ранее сообщалось, что испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года.