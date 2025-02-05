Алиханов на форуме NAIS назвал ошибки в строительстве самолетов недопустимыми

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что безопасность в авиапромышленности является приоритетом и допускать ошибки при строительстве самолетов нельзя, поскольку отзывную кампанию воздушных судов провести невозможно. Его слова передает РИА Новости.

«‎Мы сжались уже максимально, так чтобы это не влияло и никак не вредило безопасности. Самое главное, конечно, безопасность. Авиация — не автопром. Ошибки, детские какие-то болезни допустить нельзя. Отзывную кампанию на самолеты не проведешь, поэтому здесь, конечно, совершенно другие требования и задачи перед нами стоят»‎, — сказал Алиханов на форуме NAIS.

По его мнению, перед российскими производителями и конструкторскими бюро стоит уникальная задача — сделать воздушные суда меньше, чем за десять лет. При этом такой срок обычно уходит только на работу над двигателем воздушного судна. Затем после сертификации двигателя еще около семи лет работают над самолетом.

Алиханов отметил, что в мире нет ни одного государства кроме России, которое конструирует полностью «‎импортозамещенные» лайнеры. Он поставил задачу заместить импортный «‎Суперджет» Ту-214, а также Ил-76.

В конце 2024 года сообщалось, что серийное производство самолетов МС-21 и Superjet New запустят в России в 2025 и 2026 годах соответственно. МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Изначально ему хотели присвоить наименование Як-242, но позже от этого названия отказались. Superjet New, в свою очередь, является новой версией самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих. Он также представляет собой среднемагистральное узкофюзеляжное воздушное судно.

Ранее в РФ анонсировали разработку криогенной силовой установки для самолетов.