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Аэропорт Нового Уренгоя открылся после ЧП с самолетом

Росавиация: аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов
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Telegram-канал «Представитель Росавиации»

Аэропорт Нового Уренгоя на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов после грубой посадки самолета Ан-12, произошедшей 26 марта. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Аэропорт восстановил работу в 06:00 по московскому времени.

По словам Кореняко, временное закрытие воздушной гавани было необходимо из-за проведения работ по эвакуации самолета Ан-12.

В период закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард накануне «ушли» два лайнера. Еще один самолет, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии, добавил Кореняко.

26 марта Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-11371 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту было восемь членов экипажа, один из которых пострадал из-за выката самолета. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.

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