Аэропорт Новосибирска временно ограничил работу

Росавиация: аэропорт Новосибирска временно не принимает и не отправляет рейсы

Новосибирский аэропорт Толмачево временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов», — отметил он.

Ограничения действуют с 17:51 по московскому времени, уточнил Кореняко. Специалисты Росавиации и корпорации по организации воздушного движения в РФ усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области, добавил он.

Утром 27 марта Кореняко рассказал, что аэропорт Нового Уренгоя на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов после грубой посадки самолета Ан-12, произошедшей 26 марта. Аэропорт восстановил работу в 06:00 по московскому времени. По словам Кореняко, временное закрытие воздушной гавани было необходимо из-за проведения работ по эвакуации самолета Ан-12.

Накануне Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-11371 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.