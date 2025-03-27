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На Украине мобилизовали участника отбора на «Евровидение»

«Страна.ua»: на Украине мобилизовали вокалиста группы «ДК Энергетик»
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Shutterstock

Член украинской музыкальной группы «ДК Энергетик», который принимал участие в национальном отборе на конкурс «Евровидение», был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, речь может идти о вокалисте группы Якове Марном. Уточняется также, что концерт группы, проведение которого было запланировано во Львове, перенесен.

23 февраля сообщалось, что военкомы принудительно отправили на фронт двух представителей Украинской православной церкви: протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря и священнослужителя из Житомирской области.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в Вооруженные силы Украины. На предоставленных кадрах видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силовые методы.

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее военкомы задержали украинца во время выгула собаки и оставили питомца на улице.

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