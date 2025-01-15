Мария Певчих внесена в базу украинского сайта «Миротворец»

Экс-председатель совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На этом сайте девушка обвиняется в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в специальной военной операции и манипулировании общественно значимой информацией в пользу Российской Федерации.

Причиной такого шага стали слова Певчих о том, что Россия могла бы освободить некоторых заключенных в обмен на отмену санкций.

«Если бы можно было обсуждать такие сценарии, мне кажется, что здесь человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять», — говорила девушка.

Данные о Певчих были внесены на сайт «Миротворец» 12 января 2025 года.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

В России Мария Певчих внесена в список иноагентов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд на Марию Певчих и Google.