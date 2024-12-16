Олег Дерипаска подал второй иск против Марии Певчих

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в Таганский районный суд Москвы на журналистку и главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), а также правозащитницу Ольгу Романову (признана в РФ иностранным агентом), журналистов Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Что именно стало поводом для иска, неизвестно.

Первый иск на журналистку Дерипаска подал на прошлой неделе. Дело было зарегистрировано судом Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее Дерипаска напомнил о законе «око за око».