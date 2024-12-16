Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олег Дерипаска подал второй иск против Марии Певчих

Бизнесмен Олег Дерипаска подал новый иск против журналистки Марии Певчих

close
фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в Таганский районный суд Москвы на журналистку и главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), а также правозащитницу Ольгу Романову (признана в РФ иностранным агентом), журналистов Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Что именно стало поводом для иска, неизвестно.

Первый иск на журналистку Дерипаска подал на прошлой неделе. Дело было зарегистрировано судом Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее Дерипаска напомнил о законе «око за око».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами