Мария Певчих предложила Дерипаске заключить мировое соглашение

Экс-председатель совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) предложила заключить мировое соглашение с бизнесменом Олегом Дерипаской по его иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, который находится в зале Таганского суда Москвы, представитель Певчих попросил отложить заседание «для обсуждения со стороной истца возможное заключение мирового соглашение».

16 декабря стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска подал иск в Таганский районный суд Москвы в отношении Певчих, правозащитницы Ольги Романовой (признана в РФ иностранным агентом), журналистов Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом).

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову. Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец».