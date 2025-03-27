Российские туристы жаловались на затонувший в Египте батискаф

От российских туристов во время отдыха в Египте неоднократно поступали жалобы на состояние батискафа «Синдбад» в прошлом году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Туристы из России жаловались, что судно было в плохом состоянии, система вентиляции практически не работала, дышать было нечем, а капитан давал управлять судном другим.

Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Telegram-канал сообщает, что билеты на погружение для троих взрослых и одного ребенка стоили около 20 тысяч рублей. Сеанс под водой составлял 45 минут.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация салона. Девять человек пострадали, еще шестерых не удалось спасти. ЧП с прогулочным батискафом произошло в Красном море в километре от берега около 10 часов утра (11:00 по московскому времени).

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.