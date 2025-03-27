При крушении батискафа с россиянами в Египте погиб ребенок

В катастрофе с туристической подводной лодкой в египетской Хургаде погиб ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего на лодке находилось 45 туристов из России. Шесть человек, включая одного ребенка, погибли. 13 попали в больницу. Двоих человек ищут — они пропали без вести. 24 участника экскурсии находятся в отелях.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Он должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на него.

Субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 10 часов утра (11:00 по московскому времени) в километре от берега в Красном море.

По данным Telegram-канала Mash, российские туристы уже высказывали жалобы на этот батискаф.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.