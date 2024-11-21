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В пермском музее современного искусства проходят обыски

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей современного искусства PERMM в Перми

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CheNadya/Wikimedia Commons

Обыски проходят в пермском музее современного искусства Permm. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Пермского края.

«В музее Permm сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам», — отметили в минкультуры Прикамья.

На официальном сайте музея указано, что 21 ноября он не работает по техническим причинам. По данным местных СМИ, обыски связаны с делом бывшего директора музея, галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признан в России иностранным агентом и террористом.

Государственный музей современного искусства Permm был основан в Перми в 2009 году при поддержке сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и Гельмана, как продолжение выставки «Русское бедное». В настоящее время Permm является одним из ведущих государственных музеев современного искусства за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, представляя актуальное российское искусство XX-XXI веков. Здесь проводятся выставки современных российских художников, а также значимые международные проекты. Коллекция музея включает около 1,5 тыс. произведений, основанных на концепции «Русское бедное».

В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж» по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Ханты-Мансийске при участии ОМОН прошел обыск в департаменте образования.

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