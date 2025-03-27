В Хургаде после ЧП с туристами экстренно отменили все погружения на батискафах

Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, возле Хургады экскурсионные компании использовали 14 батискафов, подобных тому, что затонул с российскими туристами на борту. На данный момент продажи билетов и экскурсии на них приостановлены.

27 марта около 10 утра (11:00 мск) в километре от берега Хургады произошла авария с прогулочным батискафом. На борту помимо членов экипажа находились 45 российских туристов, в том числе дети.

На данный момент известно о гибели шести человек, их гражданство устанавливается. Еще девять находятся в критическом состоянии.

Как пишет Telegram-канал Baza, он мог затонуть из-за столкновения с рифом. После этого на борту батискафа произошла разгерметизация. Ошибку в управлении мог допустить один из членов экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, российские туристы, отдыхающие в Египте, не раз жаловались на состояние батискафа «Синдбад» в 2024 году. Они рассказывали, что система вентиляции на судне практически не работала, дышать было нечем, а капитан давал управлять другим.

Ранее была раскрыта стоимость билетов на затонувший в Египте батискаф.