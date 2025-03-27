Названа сумма ущерба по делу основателя агрохолдинга «Русагро»

Ущерб по делу обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича превысил 1 млрд рублей. Об этом заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Сумма ущерба по делу составляет более 1 млрд рублей», — заявил собеседник информагентства.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Источник сообщал, что ему и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее стало известно, кто является заявителем по делу Мошковича.