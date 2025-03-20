Российским пенсионерам хотят раздать бездомных животных за субсидии

Если раздать российским пенсионерам бездомных животных и выплачивать на их содержание субсидии, то это решит серьезную проблему с нехваткой приютов и принесет пользу как пожилым людям, так и всему государству в целом, считает зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Реализация идеи потребует комплексного подхода, в том числе питомцев нужно будет чипировать, объяснил он 360.ru.

Напомним, накануне Кошелев выступил с инициативой квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Он отметил, что это очень резонансная тема, но подходить к воплощению этой идеи на практике нужно после продумывания всех деталей.

«Чтобы это не было популизмом, тему надо обсуждать с экономическим блоком, смотреть, может ли это себе позволить бюджет или не может, — пояснил депутат. — Вот пожилой человек из приюта забирает собаку или кошку, у него появляется близкое существо, ради которого он начинает жить, заботится о нем».

Для государства такой подход будет выгоден, так как сегодня много средств затрачивается на спонсирование приютов, оплату корма, содержание объектов, зарплаты сотрудников. Но для наведения порядка в этой сфере потребуется принять закон об обязательной регистрации питомцев, в том числе их следует чипировать и оформлять электронные паспорта, считает депутат.

Если не заниматься решением проблемы с бродячими животными, то она будет становиться только масштабнее. Однако важно, что речь не идет о содержании своры собак и нескольких кошек в одной квартире – то не идет на пользу ни животным, ни соседям, подчеркнул парламентарий.

«Я говорю про человеческую, нормальную, здоровую ситуацию, когда это, там, одного, может быть, двух питомцев пенсионер себе берет из приюта и на корм получает субсидию от государства. Вот так», — заключил Кошелев.

Он также отмечал, что содержание животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует минимальному размеру пенсии. По его мнению, пособие позволит содержащим домашних питомцев пенсионерам не отказывать себе в самом необходимом.

Ранее стало известно, что владельцев собак планируют уголовно наказывать за нападения их питомцев.