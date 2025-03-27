Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло

Almasry Alyoum: число погибших в батискафе в Египте выросло до шести человек

Число погибших в батискафе в Египте выросло до шести человек, еще девять туристов ранены. Об этом сообщила египетская газета Almasry Alyoum.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Издание отметило, что затонувшая подлодка уже несколько лет работает и это было не первое погружение — батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

На борту помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.

Трагедия с прогулочным батискафом произошла в Красном море в километре от берега около 10 часов утра (11:00 мск). Причины инцидента выясняют.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.