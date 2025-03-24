Российские туристы пострадали из-за полчищ медуз в Египте

В Египте российские туристы получили ожоги из-за полчищ медуз на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на одной из прибрежных зон Красного моря, куда приехала купаться российская семья — супруги и их сын. Когда они зашли в воду, то увидели там фиолетовые «шарики», которые оказались медузами.

Отмечается, что местные жители заверили отдыхающих, что эти медузы безопасны, и с ними якобы играют даже дети. Однако после нескольких купаний с морскими обитателями у членов семейства стали проявляться ожоги на телах. Особенно не повезло ребенку, который каждый день играл с медузами и фотографировался с ними.

После окончания отпуска все трое обратились за медицинской помощью. У них диагностировали ожоги второй степени.

Сейчас в Египте сезон медуз — в середине марта они начинают размножаться. Для этого морские обитатели подплывают к берегу.

Ранее был разработан метод заживления ран и ожогов с помощью медуз.