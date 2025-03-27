В Египте во время инцидента с прогулочным батискафом погибло несколько россиян

Генконсул РФ сообщил о гибели четырех россиян в Египте из-за аварии с батискафом

Четыре туриста из России погибли во время инцидента с прогулочным батискафом у берегов египетской Хургады. Об этом сообщил ТАСС российский генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

Он отметил, что большинство находившихся на борту людей удалось спасти.

Авария с прогулочным батискафом произошла в километре от берега около 10 часов утра (11:00 мск). В генконсульстве отметили, что всего на борту было 45 российских туристов, в том числе дети.

До этого в Египте российские туристы получили ожоги из-за полчищ медуз на пляже. Инцидент произошел на одной из прибрежных зон Красного моря, куда приехала купаться российская семья — супруги и их сын. Когда они зашли в воду, то увидели там фиолетовые «шарики», которые оказались медузами.

Отмечается, что местные жители заверили отдыхающих, что эти медузы безопасны, и с ними якобы играют даже дети. Однако после нескольких купаний с морскими обитателями у членов семейства стали проявляться ожоги на телах.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.