В России создали первый памятник военкору

В России может появиться первый мемориал в честь журналистов, работающих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщает Life, эскиз памятника уже разработан — московский скульптор Василий Селиванов создал проект по просьбе коллег из новых регионов. Монумент планируется разместить в Мелитополе.

Инициатором создания памятника выступила председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец. По ее словам, идея возникла после гибели ее коллег-военкоров в зоне СВО, но после счастливого спасения Евгения Поддубного профессиональному сообществу стало важно запечатлеть творческий подвиг всех репортеров, освещающих события СВО.

«На сегодняшний день у нас много коллег остаются на позициях и выполняют свой профессиональный долг. Это будет памятник всем журналистам, которые сражаются на информационном фронте», — подчеркнула Москалец.

Центральной фигурой композиции стал журналист в легком бронежилете, за спиной которого изображен ангел-хранитель.

Министерство цифрового развития до этого предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики». Это даст возможность военным корреспондентам пользоваться социальными льготами, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее положение хотят внести в закон «О ветеранах».

Ранее Песков рассказал о работе военкора Прокофьевой в зоне СВО.