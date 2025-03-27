В России могут ввести звание «Ветеран военной журналистики»

Министерство цифрового развития предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики». Это даст возможность военным корреспондентам пользоваться социальными льготами, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее положение хотят внести в закон «О ветеранах».

«Сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы», — отметили в Минцифры.

Кроме того, в ведомстве предложили увеличить единовременную компенсацию, предусмотренную законом «О СМИ», для сотрудников, получивших ранения при выполнении «поручения редакции в особых условиях». Выплачивать компенсацию должны будут редакции изданий и телеканалов.

Также предлагается установить единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, в случае их ранения. Аналогичные выплаты уже предусмотрены для волонтёров, работающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого Минцифры пообещало оказать поддержку родным военкора Анны Прокофьевой.

Ранее военкор Стешин предупредил о «сюрпризе с кровью» после завершения СВО.