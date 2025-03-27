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В России могут ввести звание «Ветеран военной журналистики»

Минцифры РФ предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики»
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zhurnalistka_z/Telegram

Министерство цифрового развития предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики». Это даст возможность военным корреспондентам пользоваться социальными льготами, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее положение хотят внести в закон «О ветеранах».

«Сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы», — отметили в Минцифры.

Кроме того, в ведомстве предложили увеличить единовременную компенсацию, предусмотренную законом «О СМИ», для сотрудников, получивших ранения при выполнении «поручения редакции в особых условиях». Выплачивать компенсацию должны будут редакции изданий и телеканалов.

Также предлагается установить единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, в случае их ранения. Аналогичные выплаты уже предусмотрены для волонтёров, работающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого Минцифры пообещало оказать поддержку родным военкора Анны Прокофьевой.

Ранее военкор Стешин предупредил о «сюрпризе с кровью» после завершения СВО.

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