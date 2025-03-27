Песков рассказал о работе военкора Прокофьевой в зоне СВО

Погибшая в Белгородской области военкор Первого канала Анна Прокофьева при жизни многое делала, чтобы показать геройство российских бойцов. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, она считала своим долгом показывать мужество российских военнослужащих. Песков обратил внимание, что журналистка могла работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но решила поехать в зону боевых действий.

«Она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — заключил Песков.

Прокофьевой было 35 лет. Она работала военным корреспондентом с 2023 года, освещала события в зоне СВО. До Первого канала она сотрудничала с испанской редакцией «России Сегодня». Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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