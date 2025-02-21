В Дагестане перекрыли трассу из-за схода лавины

В Дагестане из-за схода лавины 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным ведомства, лавина сошла на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Там временно приостановили движение транспорта. Водителей призвали воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути.

На этой неделе лавина сошла в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под снег. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

15 февраля сообщалось, что ледяные глыбы разрушили инфраструктуру центрального пляжа Таганрога. Во время шторма они были выброшены на берег — в результате оказались разрушены лавочки, урны и другая инфраструктура. По данным Telegram-канала SHOT, местные власти намерены приводить пляж в порядок после улучшения погоды. В ближайшие недели в Таганроге ожидаются морозы, а потепление должно произойти в самом конце февраля.

Ранее сотрудники МЧС спасли трех туристов с горы в Адыгее.