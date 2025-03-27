Главу отделения полиции в США обвинили в розыгрышах с секс-игрушками

Полицейского из США Роберта Фарли обвинили в превращении отделения в «зверинец». Об этом пишет NBC News.

Один из подчиненных Фарли, Алекс Гусман, рассказал, что после повышения тот начал устраивать «розыгрыши» на рабочем месте, которые включали отправку секс-игрушек и флагов ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) по почте, демонстративное испражнение на рабочем месте, разрисовывание дверных ручек чернилами и более опасные «шутки».

Один из полицейских рассказал, что Гусман зажал его в тесном месте и воткнул в его пенис иглу. Также мужчину обвинили в том, что он брился над рабочими местами подчиненных. Фарли до сих пор возглавляет отделение, в состав которого входят 140 человек. Его подчиненные отвечают за патрулирование района с населением 60 тыс. человек. Свою должность он, вероятно, унаследовал от отца и деда, которые также руководили полицейским управлением Северного Бергена.

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