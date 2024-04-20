Подмосковных полицейских обвинили в издевательствах над женщиной-заявителем

Жительница Подмосковья обвиняет в издевательствах полицейских, которые должны были принять ее заявление об исчезновении человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина по имени Анастасия должна была передать собаку своему другу, однако он перестал выходить на связь. Он не открывал дверь, не отвечал на звонки. После обращения в районные больницы и 112 она приехала во 2-й отдел полиции города Мытищи для написания заявления о пропаже человека.

Из дальнейшего рассказа выясняется, что следователя не было на месте. Анастасия хотела вернуться в отделение на следующий день, поскольку был уже поздний час. Полицейские не дали ей уйти, заявив о том, что ей придется ждать следователя. По ее словам, сотрудники МВД затащили ее в камеру, разули, поставили лицом к стене и надели наручники.

«У нее отобрали телефон и оставили в «обезьяннике». Периодически силовики оскорбляли женщину, а один раз пригрозили «забрать» ребенка», — говорится в сообщении.

Прибывший через два часа следователь потребовал не жаловаться на действия полиции, а также дал подписать несколько документов, в том числе заявление о том, что друг Анастасии якобы нашелся. Кроме того, был составлен административный протокол об оскорблении полицейских, который и был формальной причиной посадить женщину в камеру. По ее словам, она была вынуждена все это подписать.

Позже женщина зафиксировала синяки от наручников в травмпункте, обратилась на горячую линию СК. Она хочет привлечь к ответственности полицейских за превышение должностных полномочий.

В конце 2023 года за превышение полномочий в Петербурге были задержаны замначальника УМВД по Красносельскому району и старший инспектор. Сотрудников МВД обвиняют в фальсификации документов.

Ранее в Калининградской области сотрудников таможни, полиции и Росгвардии обвинили в пытках.