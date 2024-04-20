Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковных полицейских обвинили в издевательствах над женщиной-заявителем

«Осторожно, новости»: женщина обвинила полицейских Подмосковья в издевательствах

close
100%
«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Жительница Подмосковья обвиняет в издевательствах полицейских, которые должны были принять ее заявление об исчезновении человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина по имени Анастасия должна была передать собаку своему другу, однако он перестал выходить на связь. Он не открывал дверь, не отвечал на звонки. После обращения в районные больницы и 112 она приехала во 2-й отдел полиции города Мытищи для написания заявления о пропаже человека.

Из дальнейшего рассказа выясняется, что следователя не было на месте. Анастасия хотела вернуться в отделение на следующий день, поскольку был уже поздний час. Полицейские не дали ей уйти, заявив о том, что ей придется ждать следователя. По ее словам, сотрудники МВД затащили ее в камеру, разули, поставили лицом к стене и надели наручники.

«У нее отобрали телефон и оставили в «обезьяннике». Периодически силовики оскорбляли женщину, а один раз пригрозили «забрать» ребенка», — говорится в сообщении.

Прибывший через два часа следователь потребовал не жаловаться на действия полиции, а также дал подписать несколько документов, в том числе заявление о том, что друг Анастасии якобы нашелся. Кроме того, был составлен административный протокол об оскорблении полицейских, который и был формальной причиной посадить женщину в камеру. По ее словам, она была вынуждена все это подписать.

Позже женщина зафиксировала синяки от наручников в травмпункте, обратилась на горячую линию СК. Она хочет привлечь к ответственности полицейских за превышение должностных полномочий.

В конце 2023 года за превышение полномочий в Петербурге были задержаны замначальника УМВД по Красносельскому району и старший инспектор. Сотрудников МВД обвиняют в фальсификации документов.

Ранее в Калининградской области сотрудников таможни, полиции и Росгвардии обвинили в пытках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами